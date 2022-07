Geht es aus Querfurt und dem Geiseltal bald ohne Umstieg nach Halle?

Krumpas Stadtoberhaupt will eine direkte Zugverbindung aus Querfurt und dem Geiseltal. Die Bürgermeister sind dafür. Die Nasa sieht zumindest Chancen.

Krumpa/Querfurt/MZ - „Es ist wichtig, dass wir den ländlichen Raum besser an das Oberzentrum Halle anschließen“, sagt Sven Czekalla. Der CDU-Landtagsabgeordnete begründet damit einen politischen Vorstoß, für den er zunächst bei Bürgermeistern und Landrat Unterstützung gesucht hat und mit dem er nun an die Öffentlichkeit geht: Die Bahnverbindung aus Querfurt durch das Geiseltal, die bisher in Merseburg endet, soll künftig bis nach Halle verlängert werden. Die Großstadt wäre dann aus weiteren Teilen des Saalekreises ohne Umstieg erreichbar.