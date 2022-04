Geburtstagskind hat selbst ihr Heimatdorf überlebt

Braunsbedra/MZ - Am 18. April 1922 trafen sich Vertreter aus 28 Staaten des Völkerbundes in Genf. Sie berieten über die Zukunft der Plansprache Esperanto. Die sollte, so die Hoffnung ihres Erfinders Ludwik Lejzer Zamenhof, einmal die leicht erlernbare Verkehrssprache auf der Erde werden. Am 18. April 1922 kam im Geiseltal aber auch Elsa Gambusch zur Welt, geboren in die junge Weimaer Republik, konkret nach Neumark. Staat und Heimatdorf gibt es nicht mehr, Esperanto hat sich nie durchgesetzt. Doch Elsa Gambusch feiert am Ostermontag ihren 100. Geburtstag.