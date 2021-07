Gärten, Parks und Wiesen im Saalekreis laden zum Sommerpicknick

Bad Lauchstädt/Mücheln/MZ - Das kulturelle Leben ist wieder im Gange. So kann mit einem Jahr Verspätung das Jubiläum „20+1 Jahre Gartenträume“ gefeiert werden. Am Sonntag, 25. Juli, findet in mehreren Anlagen des Netzwerks im Saalekreis ein Picknicktag statt.

Mehrere Führungen

In Bad Lauchstädt ist es 11 bis 16 Uhr gestattet, auf Decken und mitgebrachten Gartenmöbeln die Parkwiesen des Englischen Gartens zu nutzen und mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Speisen und Getränke zu verzehren. Das Kolonnaden-Café ist auch geöffnet.

Es gibt 11 und 13 Uhr Sonderführungen durch das Goethe-Theater und den Kurpark. Dabei wird der „Generalplan“ des Architekten Johann Wilhelm Chryselius vorgestellt, nach dessen Ideen der Kurpark 1775 geplant und bis 1780 angelegt wurde. Zu den Besonderheiten gehört bis heute der steinerne Laucha-Tunnel, der den kleinen Fluss seit 1776 auf 300 Meter Länge überwölbt. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Es wird um eine Spende zugunsten des Goethe-Theaters gebeten.

Wegen der geltenden Hygieneregeln müssen sich Interessenten zu den Führungen vorher per Mail an: besucher@goethe-theater.com oder unter der Telefonnummer 034635/7820 anmelden. Außerdem werden die Besucher gebeten, die Anlagen schonend zu behandeln, Müll in bereit gestellten Behältern zu entsorgen und wegen der Brandgefahr nicht zu grillen.

Teehaus öffnet Freisitz

Zum Picknicktag öffnet ein paar Kilometer weiter westlich in Mücheln auch das Teehaus im Barockgarten und Landschaftspark in St. Ulrich am Sonntag ab 11 Uhr seinen Freisitz. Der Eintritt auf das Gelände ist kostenfrei. Angeboten werden Weine aus der Saale-Unstrut-Region. Es ist übrigens 2021 das erste Mal, dass in dem historischen Gelände mit dem originalgetreu wiederaufgebauten Teehaus eine Bewirtung stattfindet. Weitere Öffnungstermine sind dieses Jahr aktuell zum Tag des offenen Denkmals im September und zum Tag der Deutschen Einheit im Oktober geplant.

Im nördlichen Saalekreis beteiligt sich der Park Dieskau an der Aktion. Musik und Literatur ist am Chinesischen Teehäuschen das Motto. „Von treuen Hunden, stolzen Katzen und schwachen Menschen“ heißt das Programm, das Hans-Henning Schmidt und das Trio „Take drive“ anbieten. Beginn ist ebenfalls 11 Uhr. Wer den Schlosspark Ostrau bisher nur von der Winterlingblüte kannte, sollte sich das Sommerpicknick auf der großen Schlossparkwiese nicht entgehen lassen. 14 Uhr wird eine Park- und Schlossführung angeboten. 16 Uhr schließt sich eine Führung durch die Kirche an. Das Schloss-Café öffnet ab 13 Uhr seine Türen.