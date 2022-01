Garagenzelt brennt in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ - In der Ernst-Thälmann-Straße von Bad Lauchstädt hat am Donnerstag gegen 4.30 Uhr ein Garagenzelt in Flammen gestanden. Der Eigentümer, so berichtet die Polizei, habe daraus noch einen Anhänger ziehen können und die Feuerwehr den Brand gelöscht. Der Schaden wird von der Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.