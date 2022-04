Fünftklässler aus Mücheln erleben Landwirtschaft hautnah

Schnellroda/Mücheln/MZ - Wie viele Tiere haben Sie hier ungefähr? Was fressen die Tiere? Was für Pflanzen bauen Sie an? Wo wird die Ernte gelagert? Mit diesen und vielen weiteren Fragen haben Fünftklässler vom Freien Gymnasium Geiseltal aus Mücheln am Dienstagvormittag Sophie Heft auf dem Hof vom Landwirtschaftsbetrieb Bollmann in Schnellroda gelöchert. Die junge Landwirtin, die bei Bauer Bernhard Bollmann angestellt ist, hatte jede Menge Informationen für die Schülerinnen und Schüler parat und zeigte ihnen gleichzeitig den Hof. Sophie Heft führte sie etwa in Ställe und zu Futtervorräten.