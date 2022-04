Fünf Jahre Haft wegen Missbrauchs im südlichen Saalekreis

Der Täter verging sich im Zeitraum von zehn Jahren an vier kleinen Mädchen.

Saalekreis/Halle/MZ - Das Urteil ist gesprochen: Fünf Jahre Haft mit anschließender Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erwarten den 30-jährigen Angeklagten. Schuldig gesprochen wurde er des schweren sexuellen Missbrauchs in drei Fällen sowie des einfachen sexuellen Missbrauchs in elf Fällen. Außerdem hatte er Kinderpornografie angefertigt.