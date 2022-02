Frontscheibe bei Auto in Braunsbedra eingeschlagen

Braunsbedra/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag bei einem in der Grüne Straße in Braunsbedra geparkten Auto die Frontscheibe eingeschlagen und das vordere Nummernschild abgerissen. Das Kennzeichen, so die Polizei, konnte am Tatort wiedergefunden werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sei aufgenommen worden, heißt es weiter.