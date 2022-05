Freisprechung in Leuna: 80 Azubis bekommen an der Bildungsakademie ihr Zeugnis

Es ist ein besonderer Tag für viele junge Frauen und Männer. Sie starten das erste Mal so richtig in das Berufsleben, wo sie die nächsten 40-50 Jahre bleiben werden.

Leuna/MZ - „Wir haben dem Landrat, Herrn Handschak, zu verdanken, dass wir Sie zur Prüfung führen konnten“, schildert Steffen Staake, Geschäftsführer der Bildungsakademie Leuna in seiner Rede an die künftigen Facharbeiter. Es ist ein besonderer Tag für 80 Auszubildende, die von insgesamt 41 verschiedenen Unternehmen in der Region ausgebildet wurden. Nun erleben sie ihre Freisprechung und damit den Start in ihr Berufsleben.