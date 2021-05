Frau packt mehrere Taschen - bezahlt aber nur für kleinen Teil

Angersdorf - In einem Supermarkt in der Lauchstädter Straße in Angersdorf wurde am Mittwochnachmittag eine 23-jährige Diebin gestellt. Laut Polizei packte die Frau mehrere Einkaufstaschen mit Lebensmitteln voll und bezahlte an der Kasse nur einen geringen Teil davon.

Bei Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass die 23-Jährige noch Lebensmittel im Wert von etwa 80 Euro nicht bezahlt hatte. Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen. (mz)