Frau aus Mücheln zahlt Betrügern 40.000 Euro

Mehrere Männer und Frauen im Saalekreis und in Halle werden mit Schockanrufen unter Druck gesetzt. Auch in Halle hätte ein Mann beinahe 50.000 Euro gezahlt.

Mücheln/Halle/MZ - Eine Rentnerin aus Mücheln hat am Freitagvormittag von Unbekannten einen Anruf erhalten, bei dem behauptet wurde, ihre Tochter hätte Unfall verursacht und dabei jemanden getötet. Nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 85.000 Euro würde die Tochter einer Haft entgehen, sagten die Betrüger. Als Übergabeort für das Geld wurde ein Spielplatz in der Thüringer Straße in Halle verabredet. Das ist unweit des Justizzentrums. Die 70-Jährige hat dort rund 40.000 Euro und Schmuck an einen unbekannten Täter übergeben. Der dunkelhaarige, schlanke Mann soll etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.