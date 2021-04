Frank Mylich bleibt Farnstädts Bürgermeister

Die Einwohner der Gemeinde Farnstädt im Weida-Land konnten am Sonntag entscheiden, wer in den kommenden sieben Jahren ihr Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin sein soll.

Farnstädt - Die Einwohner der Gemeinde Farnstädt im Weida-Land konnten am Sonntag entscheiden, wer in den kommenden sieben Jahren ihr Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin sein soll. Was mancher gehofft, aber nicht einmal der Amtsinhaber im Vorfeld geglaubt hatte, ist tatsächlich passiert. Frank Mylich (parteilos) schaffte im ersten Anlauf die 50-Prozent-Hürde.

Mylich erhielt 424 Stimmen. Das sind 54,2 Prozent. Seine Stellvertreterin Anja Beyer-Würtenberger (parteilos) bekam immerhin 306 der abgegeben Stimmen (39,1 Prozent). Nana Jablonski, die für die AfD angetreten war, erhielt 52 Stimmen (rund 6,6 Prozent). Von den insgesamt 1.280 Wahlberechtigten in Farnstädt und Alberstedt haben 783 Einwohnerinnen und Einwohner ihre Stimme abgeben. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 61,2 Prozent, was Wahlleiter Ralf Dubb als normal bezeichnet. Von den abgegebenen Stimmen war nur eine ungültig.

Seit 14 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister

Frank Mylich, der seit 14 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister ist, will auch künftig nur das versprechen, was realistisch ist. Was er im Wahlkampf nicht als Argument benutzen wollte, macht er jetzt öffentlich: Was den Schwerlastverkehr angehe, unter dem die Bürger beider Ortsteile zu leiden hätten, sei man einer Lösung sehr nahe. Und die Firma, deren Transporter durch die Gemeinde rollen, sei von Anfang an an der der Lösungsfindung beteiligt gewesen. Mylich: „Es gibt Licht am Ende des Tunnels.“ (mz/Undine Freyberg)