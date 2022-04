Entschärfung Fliegerbombe in Leuna gefunden: Bahnstrecke Merseburg-Weißenfels ab sofort gesperrt

Am Chemiestandort Leuna ist am Donnerstag ein Blindgänger lentdeckt worden. Kampfmittelexperten wollen ihn am Nachmittag bergen und kontrolliert sprengen.Ab 13 Uhr wird deshalb die Bahnstrecke zwischen Merseburg und Großkorbetha gesperrt.