Feuerwehr löscht brennenden Holzhaufen und Unrat in Bad Dürrenberg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01.00 Uhr, ist in der Schladebacher Straße in Bad Dürrenberg ein Brand gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, löschte die Feuerwehr dort ein brennenden Haufen Unrat.

Kurze Zeit später wurde ein brennender Holzhaufen in der Heinrich-Heine-Straße gesichtet und gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Brandursache wurden in beiden Fällen eingeleitet. (mz)