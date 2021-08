Mücheln - Am Montagvormittag hat die Feuerwehr ein gesunkenes Boot im Hafen in Mücheln geborgen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das 12.000 Euro teure Motorboot gehoben werden. Ein technischer Defekt führte dazu, dass dass Boot mit Wasser voll lief und sank, so die Beamten.