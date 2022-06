Familie aus Barnstädt holt Angehörige zu sich und erfährt Welle der Hilfsbereitschaft

Im Keller von Familie Friedrich in Barnstädt lagern Kinderschuhe und Kleidung. Monika Friedrich (r.) hat zur Spendenaktion für die Angehörigen von Switlana Zwarg (Mitte) aufgerufen, die seit Mittwoch in Barnstädt sind. Erika Preuß (l.) überbrachte eine Geldspende.

Barnstädt/Merseburg/MZ - Per Whatsapp hält Switlana Zwarg aus Barnstädt Kontakt zu ihren Angehörigen in der Ukraine. Sie hört von Krieg, Sorgen und Angst. Das beunruhige sie sehr, sagt die 50-Jährige. Sie sei froh, dass die Jüngsten in Sicherheit sind. „Meine Enkel sind jetzt bei mir“, erzählt die Frau, die seit drei Jahren in Barnstädt lebt.