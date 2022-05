Fährt bald ein Wachschutz Abendstreife am Raßnitzer und Wallendorfer See?

Die Schkopauer Verwaltung will Wachschutzfirma beauftragen, um an Wochenenden abends Streife zu fahren. Gemeinderat entscheidet am Dienstag.

Die Gemeindeverwaltung möchte unter anderem am Wallendorfer See für verstärkte Kontrollen sorgen.

Schkopau/MZ - Sobald es warm wird, zieht es viele Menschen an die Seen. Das sorgt gerade in den Abendstunden jedoch oft für Unmut bei den Anwohnern. Laut der Schkopauer Gemeindeverwaltung gibt es fast täglich Beschwerden, beispielsweise über Lärm oder offene Feuerstellen. Deshalb möchte die Verwaltung den Sommer über wieder für einen Streifendienst am Raßnitzer und Wallendorfer See sowie an der Kiesgrube Hohenweiden sorgen.