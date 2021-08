Fahrer von Kleintransporter bei Unfall auf A38 schwer verletzt

Schafstädt/MZ - In der Nacht zu Samstag kam es gegen 0.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A38. Ein Kleintransporter, der in Richtung Leipzig unterwegs war, fuhr in Höhe der Anschlussstelle Schafstädt aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Kleintransporter auf.

Laut Polizei überschlug sich dieser daraufhin und landete auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Fahrzeugs, das den Unfall voraussichtlich verursacht hat, streifte die Leitplanke und wurde ebenfalls verletzt. Er konnte das Krankenhaus allerdings nach einer kurzen Behandlung wieder verlassen. (MZ/UND)