Fahranfänger steht unter erheblichen Alkoholeinfluss

Teutschenthal/MZ - Am Samstag um 3.40 Uhr beabsichtigten Polizisten in der Teutschenthaler Friedrich-Henze-Straße einen Moped-Fahrer anzuhalten, der keinen Helm trug. Ein weiterer Moped-Fahrer war dort ebenfalls unterwegs. Auf Anhalte-Signale der Beamten reagierten beide nicht. Einer der beiden Moped-Fahrer, 20 Jahre, touchierte den Funkstreifenwagen, der bereits stand, um die Kontrolle der herannahenden Mopeds durchführen zu können. Dabei stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht. Er versuchte zu Fuß die Flucht anzutreten, was ihm nicht gelang.

Die Beamten eilten ihm zu Fuß nach und stellten ihn wenig später. Der 20-jährige Moped-Fahrer ist Fahranfänger und stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Moped-Fahrer, der ohne Helm fuhr und sich der Kontrolle entzog, kehrte

zurück. Es handelt sich dabei um einen 27-jährigen Mann, der leicht alkoholisiert war. Die Entnahme von Blutproben bei den beiden Moped-Fahrern wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Die Kripo hat die Ermittlungen dazu bereits übernommen.