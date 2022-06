Eva Feußner (CDU): Ländlicher Raum soll lebenswert sein

Sie ist 58 Jahre alt • lebt in Eckartsberga • ist Mutter zweier Söhne • bezeichnet sich selbst als hartnäckig und zielstrebig • ist seit 2018 Staatssekretärin im Bildungsministerium • entspannt in der wenigen Freizeit in ihrem Garten

Nach über drei Jahren als Staatssekretärin im Bildungsministerium steht nun alles wieder auf Null. Eva Feußner wurde 2016 über die Landesliste der CDU in den Sachsen-Anhaltischen Landtag gewählt und war im Februar 2018 als Staatssekretärin in das Ministerium berufen worden. Ihr Mandat hat sie damals abgegeben und will es nun in einem hart umkämpften Wahlkreis erneut ergattern.