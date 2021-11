„Es sind alle Impfdosen vergeben“: Saalekreis bittet nicht zur Aktion ins Nova Eventis zukommen

Merseburg/MZ - Der Kreis bittet Impfwillige nicht mehr zur Impfaktion am Freitag im Nova Eventis anzureisen. „Es sind alle Impfdosen vergeben. Sie werden jetzt noch verimpft“, teilte die Pressestelle der Verwaltung kurz vor 12 Uhr mit. Die wöchentliche Impfaktion war am Morgen gestartet und sollte eigentlich bis 18 Uhr gehen.

Die Nachfrage nach Impfungen ist derzeit sehr groß. In der Vorwoche impfte das Team des Kreises im Nova über 900 Menschen. Bei einer Impfaktion am Dienstag an der Hochschule betrug die Wartezeit teils drei Stunden und mehr. Auch jenseits der Landesgrenze, in Leipzig, sind terminfreie Impfangebote derzeit stark überlastet und mit langen Wartezeiten verbunden.