Teutschenthal/MZ - Die Polizei ist am Dienstagnachmittag erneut darüber informiert worden, dass auf einem Parkplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße in Teutschenthal am vergangenen Samstag Nägel auf dem Boden verstreut wurden.

Laut den Beamten gab es bereits in der Vergangenheit öfter solche Vorfälle, wodurch auch mehrfach Fahrzeuge beschädigt wurden. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.