Erlebniscafé der Bäckerei Lampe in Braunsbedra steht kurz vor dem Start

Braunsbedra/MZ - Für das künftige Erlebniscafé des Unternehmens „Der Bäcker Lampe“ in Braunsbedra gibt es mit dem 5. Mai einen voraussichtlichen Eröffnungstermin. Tatsächlich gehen die Umbaumaßnahmen im früheren Autohaus am Ortsausgang in Richtung Krumpa zügig voran. In zwei Wochen sollen die Innenarbeiten beendet sein, kündigen die beiden Investoren Stephan und André Lampe bei einer Vor-Ort-Besichtigung an.

