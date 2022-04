Erfolgte in Kita in Teutschenthal die Erziehung mit grober Hand?

Blick auf die Kita Kleine Riesen in Teutschenthal.

Teutschenthal/MZ/phk - In der Kindertagesstätte „Kleine Riesen“ in Teutschenthal wurden Kinder mit groben Maßnahmen diszipliniert, was bei den Kleinen Stress bis zum Einnässen erzeugt hat. Entsprechende Vorwürfe einer anonymen MZ-Quelle bestätigt Teresa Kübler, Leiterin der Hauptverwaltung der Gemeinde.