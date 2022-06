Entwarnung bei Bodendurchsuchung, trotzdem müssen noch mehr Flächen in Braunsbedra geprüft werden

Verdächtige Gegenstände im Boden erweisen sich in Braunsbedra diesmal nicht als Bombe, sondern als Schrott. Aber es werden weitere Flächen untersucht.

Weil eine Luftmine in Braunsbedra entdeckt wurde, mussten zuletzt 6.000 Menschen evakuiert werden.

Braunsbedra/MZ - Braunsbedra steht keine neuerliche Evakuierung bevor. Das verkündete der Saalekreis am Dienstag. Zuvor hatten Kampfmittelexperten ein Feld am Wohngebiet Süd genau unter die Lupe genommen. Dort waren in der vergangenen Woche bei Voruntersuchungen größere metallische Gegenstände im Boden entdeckt worden.