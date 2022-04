Endlich wieder Trubel auf dem Familienweingut in Gröst

Der Gröster Winzer Mario Thürkind lädt am 23. April zur Jungweinprobe in sein Weingut ein.

Gröst/MZ - Der Gröster Winzer Mario Thürkind lädt am Sonnabend, 23. April, zur Jungweinprobe ein. Ab 12 Uhr öffnen sich an diesem Tag die Türen zu seinem 1991 gegründeten Familienweingut in der Neuen Straße der Gemeinde. Besucher können sich hier in schönem Ambiente niederlassen und die neuen Thürkind-Weißweine der Jahrgänge 2020 und 2021 sowie die Gröster Rotweine des Jahrgangs 2019 verkosten, zum Beispiel einen milden, fruchtigen Zweigelt Rosé von 2021 oder einen Weißburgunder vom Burgwerbener Herzogsberg.