Elternzeit, Krankheitsfälle, Kündigungen - angespannte Personalsituation in Schkopauer Kitas

Elternzeit, Krankheitsfälle, Kündigungen: Warum die Personalsituation in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Schkopau so angespannt ist.

Schkopau - Die Personalsituation in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Schkopau ist angespannt. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses deutlich. Hauptamtsleiterin Martina Spaller geht davon aus, dass sie sich für die Personalplanung für das kommende Jahr am Mindestpersonalschlüssel orientieren muss. Dieser legt fest, wie viele Erzieher in einer Kita mindestens benötigt werden, abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder. „Und das ist in Sachsen-Anhalt kein guter“, betonte Spaller. Einerseits wären mehr Stellen notwendig, andererseits gibt es jedoch auch Schwierigkeiten, überhaupt genügend Personal zu finden, wie in der Sitzung deutlich wurde.