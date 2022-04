Einmalig: Der Saalekreis plant Kredite für Kommunen in Schwierigkeiten zu vergeben

Der Kreistag entscheidet am Mittwoch, ob Kommunen in Schwierigkeiten kurzfristige Kredite bekommen dürfen. Warum das beiden Seiten helfen würde und auch überraschend wäre.

Die Wartung an der Total-Raffinerie in Leuna war zuletzt nicht zu übersehen, sie zeigt sich auch im Haushalt.

Merseburg/Querfurt/MZ - Er sei mittlerweile fast 30 Jahren in der Kreisverwaltung aktiv, aber so eine Vorlage habe es bisher noch nicht gegeben, sagt Landrat Hartmut Handschak (parteilos): „Wir machen etwas, was zum ersten Mal gemacht wird. Es ist ein Ausdruck der kommunalen Familie.“ In der ist das Geld sehr unterschiedlich verteilt. Der Saalekreis hat noch gut 40 Millionen Euro auf dem Konto, einigen Kommunen drohen dagegen ins Minus zu rutschen. Sie müssten Kassenkredite bei Banken, im Privaten würde man von Dispo sprechen, aufnehmen, um liquide zu bleiben. Doch das würde selbst in den gegenwärtigen Niedrigzinszeiten zusätzliches Geld für Zinsen kosten.