Eingeklemmte Füße halten Wehren im Saalekreis in Atem

Die Kameraden in Kötschlitz müssen einem Kind helfen. In Braunsbedra erlebt ein Arbeiter ein böses Schichtende.

Kötschlitz/Braunsbedra/MZ - Eingeklemmte Füße haben die Feuerwehren im Saalekreis am Wochenende gleich doppelt beschäftigt. Zunächst musste die Feuerwehr Günthersdorf am Samstagabend gegen 20 Uhr nach Kötschlitz ausrücken. Laut Leitstelle des Saalekreises war dort ein Kind mit dem Fuß in einem Fußabtreter stecken geblieben. „Die Kameraden konnten das Kind mit einem Bolzenschneider aus seiner misslichen Lage befreien“, berichtete ein Mitarbeiter der Leitstelle.

Weniger glimpflich verlief ein Vorfall gut sechs Stunden später in Braunsbedra. Hier ging der Notruf ein, weil in einem Betrieb in der Geiseltalstraße ein Mitarbeiter mit dem Fuß in einer Maschine eingeklemmt war. Die Wehren aus Großkayna und Braunsbedra rückten an. Ihnen gelang es den Mann zu befreien. Er kam anschließend nach Halle ins Unfallklinikum Bergmannstrost.