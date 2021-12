Einbruchsserie in Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - Ein 19-Jähriger ist mehrmals in Gartenlauben in der Lindenstraße in Braunsbedra eingebrochen. Aus zwei von fünf Lauben nahm er Werkzeug mit, so die Polizei. Bei den restlichen sei ein Sachschaden entstanden. Die Einbrüche fanden in der Zeit von Samstag bis Dienstag statt.

In der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei Teile der Werkzeuge, die in Summe einen Wert von ungefähr 700 Euro haben sollen. Gegen den Tatverdächtigen wird jetzt ermittelt.