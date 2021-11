Mücheln - Übers Wochenende hat sich in einem Baumarkt in Mücheln ein Diebstahl ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde von einem Außengelände eines Baumarktes rund 25 Schweißbahnen Dachpappe im Wert von geschätzten 550 Euro entwendet. Die Diebe durchtrennten den Maschendrahtzaun auf der Rückseite und konnten sich so Zugang zum Gelände verschaffen. Ermittlungen wurden aufgenommen.