Einbruch auf Firmengelände: Unbekannte stehlen Minibagger im Wert von 33.000 Euro

Bad Dürrenberg - Am frühen Dienstagmorgen hat sich auf einem Firmengelände in der Siedlungsstraße in Bad Dürrenberg zu ein Einbruch ereignet. Laut der Polizei verschafften sich die unbekannten Täter zunächst durch Aufschneiden des Zauns Zutritt zum Firmengelände.

Dort entwendeten Einbrecher mit ihrem eigenen Fahrzeug einen Anhänger, auf dem ein Minibagger geladen war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 33.000 Euro. Die Kriminaltechnik der Polizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. (mz)