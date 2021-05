Holleben - Am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr ist es am Lutherplatz in Holleben einem Ortsteil von Teutschenthal zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Garage und entwendeten einen Mähtraktor.

Der Schaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Eine Spurensuche und-sicherung erfolgte vor Ort. Ermittlungen wurden eingeleitet. (mz)