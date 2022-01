Einbrecher sorgen für Schäden an der Marina Braunsbedra

Schäden an der Marina Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - Kriminelle haben in der Nacht zum Samstag versucht in die Touristinformation an der Marina Braunsbedra einzubrechen. Wie Bürgermeister Steffen Schmitz erklärte, hätten sie mit großen Steinen, die eigentlich der Uferbefestigung dienen, versucht Scheiben und Türen des kommunalen Gebäudes einzuwerfen: „Das hat nicht geklappt. Aber dadurch ist massiver Schaden entstanden.“

Die genaue Höhe konnte Schmitz am Samstag noch nicht benennen. Er verwies allerdings darauf, dass neben mehreren Sicherheitsglasscheiben auch der Türrahmen am Eingangsbereich Schaden genommen hat. Das Objekt sei zwar versichert: „Aber dann steigen trotzdem die Prämien, die die Stadt zahlen muss.“

Die Polizei hat den Vorfall als Sachbeschädigung aufgenommen. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle bestätigte, dass insgesamt sieben Scheiben beschädigt worden.