Ein Vertreter der Jugend - 20-Jähriger Grüner will in den Bundestag

Mika-Sören Erdmann (Grüne) ist der einzige Bundestagskandidat aus dem Wahlkreis 74, der im Saalekreis lebt. Aufgewachsen ist er in Schkopau.

Merseburg/MZ - Mika-Sören Erdmann ist 20 Jahre alt. Aufgewachsen ist er mit vier Geschwistern in Schkopau und wohnt seit kurzem in Merseburg. Ende des Jahres will der Jungkandidat seine Ausbildung zum Mechatroniker abschließen. Vor drei Jahren trat Erdmann der Grünen Jugend bei und ist inzwischen auch Mitglied im Kreisvorstand der Grünen im Saalekreis.