Ein Merseburger restauriert ehrenamtlich die Wölkauer Kirche

Merseburg/Wölkau/MZ - Andere gehen Schwimmen, Fußballspielen oder machen Musik - Gerald Hartmann restauriert in seiner Freizeit eine Kirche. „Ich mache das hier - andere Leute tun dafür andere Dinge. Jedem das seine“, sagt der bescheidene Merseburger, der eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen will und deshalb auch kein Foto von sich in der Zeitung sehen möchte. Stattdessen zeigen wir an dieser Stelle das Ergebnis von etwa 3.000 Arbeitsstunden, die Gerald Hartmann bislang in die Sanierung der Kirche in Wölkau gesteckt hat - alles ehrenamtlich. Für dieses Engagement ist er für den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ nominiert.