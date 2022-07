Ein Koch und ein Restaurantchef finden im Lauchstädter Kurpark eine neue Heimat

Bad Lauchstädt/MZ - Für den Laien wirkt die Küche in der Lauchstädter Kurparkgaststätte noch ein gutes Stück von der Einsatzreife entfernt. Die Edalstahlgerätschaften stehen großteils noch an die Wände geschoben, die Montage der Lüfterhaube steht noch aus. Der künftige Küchenchef wischt diese Einschätzung allerdings schnell zur Seite: „Sie waren noch nie auf Tour“, erklärt Oliver Pretzsch, der früher unter anderem als Cateringkoch für Musiker gearbeitet hat. „Die schlimmsten Bedingungen hatte ich mal in einer Halle in Newcastle, UK. Da musste ich direkt neben der Bühne kochen nur mit einem Notlicht. Dagegen ist das hier das Ritz Carlton.“

