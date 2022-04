Ein Hallenser dreht jährlich Hunderte Runden um den Geiseltalsee

Peter Zimmermann leitet Fitnessstudios in der Saalestadt. In seiner Freizeit spult er jedoch Tausende Kilometer auf dem Rad ab.

Mücheln/MZ - „Bist du ein Erlkönig?“, scherzt ein vorbeirauschender Radfahrer Peter Zimmermann. In der Tat erinnert der weiß-schwarze Dress des 55-Jährigen an die Folien, die Autokonzerne bei der Erprobung auf Fahrzeuge kleben, um deren wahres Design zu verschleiern. Doch Zimmermanns Erscheinungsbild ist mit seinem neonorangenen Rennrad und der farblich passenden Brille viel zu auffällig für einen Erlkönig. Ohnehin ist der Hallenser hier an der Marina Mücheln bekannt wie ein bunter Hund. Auch unter den über 100 Teilnehmern des mittlerweile traditionell von den Städten Braunsbedra und Mücheln gemeinsam mit dem VfH Mücheln organisierten Anradelns in die neue Saison.