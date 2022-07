Droht der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg die erneute Verschiebung?

Bad Dürrenberg/MZ - Der 21. April 2023 schien in Stein gemeißelt. An diesem Datum soll in Bad Dürrenberg die Landesgartenschau (Laga) eröffnen. Die für die Durchführung zuständige Laga GmbH stellt auch bereits im Monatstakt neue Kooperationspartner und Aktionen vor. Doch der Stein bröckelt. Eine neuerliche Verschiebung der Laga ist mittlerweile ein realistisches Szenario, auch wenn die Verantwortlichen das offiziell so nicht sagen wollen. Der Grund: Es mangelt an Zeit und Geld.

