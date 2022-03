Weißenfels/Zeitz/Merseburg/MZ - Fahndern ist ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität im Burgenlandkreis gelungen: Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle sind nach Hausdurchsuchungen in vier Objekten im Burgenlandkreis sowie in einem Gebäude im Saalekreis vier Männer festgenommen worden. Bei der Gruppe handele es sich um deutsche Staatsbürger: drei Männer im Alter 42, 48 und 55 Jahren aus dem Burgenlandkreis und ein 39-jähriger Thüringer. Gegen den 55-jährigen Tatverdächtigen sei am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Seine drei mutmaßlichen Komplizen kamen wieder auf freien Fuß.

55 Kilo Cannabis

Bei der Razzia, die bereits am frühen Dienstagmorgen erfolgt ist und bei der Spezialkräfte des Landeskriminalamts mit im Einsatz waren, seien insgesamt etwa 55 Kilogramm Cannabis, mehrere zehntausend Euro Bargeld, synthetische Drogen in kleineren Mengen sowie weitere Beweismittel beschlagnahmt worden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen belaufe sich auf mehrere hunderttausend Euro. Wie es hieß, waren die Fahnder der Bande nach umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche gekommen. Nähere Details zu den Untersuchungen und zu den Festgenommenen machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.