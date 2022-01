Drei Männer in Großkayna mit Axt bedroht

In Großkayna hat ein Unbekannter am Wochenende drei Männer mit einer Axt bedroht.

Großkayna/MZ - Mit einer 60 Zentimeter langen Axt bedrohte Samstag gegen 15 Uhr ein Fahrradfahrer in der Seestraße in Großkayna drei Männer im Alter von 35 bis 37 Jahren. Sie flüchteten. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin ebenfalls vom Tatort in unbekannte Richtung. Er trug einen Camouflage-Anzug und eine mit einem Totenkopf bedruckte Ski-Maske. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Polizei.