Dörte und Alexander sind die neuen Kartoffelkönigin und Kartoffelkönig

Mücheln/MZ - Selten kann man sagen, dass etwas so geblieben ist, wie es vor Corona war. Auf die Müchelner Kartoffelkönigin und den Müchelner Kartoffelkönig von 2021 trifft es zu. Dörte Holletzek und Alexander Gensterblum durften schon vor zwei Jahren den Pokal mit nach Hause nehmen. Nach einem Jahr pandemiebedingter Zwangspause gewannen sie den Traditionswettbewerb, der immer beim Kartoffelmarkt ausgerichtet wird, nun erneut.

Es war zwar etwas mühsam, für den Damenwettstreit drei Teilnehmerinnen zu finden. Doch dank nicht-einheimischer Hilfe gelang es schließlich. Bei den Herren dagegen hatte sich die Startreihe im Nu formiert. Bei den Rahmenbedingungen hatte der strenge Wertungsrichter Ingo Gamlich, seines Zeichens Gewerbeamtsleiter der Stadt, auch alles beim Alten belassen. Es ging ums schnellste Schälen, um den geringsten Schälabfall, es musste das Gewicht einer Kartoffel geschätzt und schließlich Knollen beim Weitwurf ins Ziel gebracht werden. Wobei Letzteres für Ingo Gamlich, der den Ziel-Eimer vor sich hielt, eine nicht ganz ungefährliche Disziplin war. Tatsächlich wurde er versehentlich getroffen, den Spaß hatten die Zuschauer. Doch der Gewerbeamtschef hielt tapfer durch, denn wegen Punktgleichheit gab es am Ende bei den Frauen ein Stechen, also einen weiteren Zielweitwurf.

Die Stadtverwaltung und die Mitglieder des Kulturausschusses hatten im Vorfeld lange überlegt, ob der Markt wegen Corona überhaupt durchgeführt werden kann. Vor allem die Stadträte im Ausschuss setzten sich dafür ein. Am Ende wurde der größere Aufwand wegen des Hygienekonzepts belohnt. Der Marktplatz war gut gefüllt. Neben Unterhaltung, Speis und Trank boten verschiedene Handwerker ihre Kunst an. Dank der Resonanz konnten sich auch die 42 Kinder, die beim morgendlichen Zeitfahren auf dem Rad am Geiseltalsee dabei waren, bei der Preisverleihung auf der Bühne gebührend feiern lassen. Organisatorin und Jugendclubleiterin Gundula Winzer zeigte sich überrascht von diesem Zuspruch. Auch sie hätte im Vorfeld nicht mit so vielen sportlichen Mädchen und Jungen gerechnet.