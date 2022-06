Dorfleben: „Durch die Pandemie ist der Zusammenhalt größer geworden“

Seit 24 Monate bestimmt ein Virus aus das Leben in Delitz am Berge. Wie wirkt sich das auf die kleine Ortschaft aus? Ein Bericht über Solidarität und einen Menschen der fehlt.

Delitz am Berge/MZ - „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, den Bürgern zu helfen, so gut wir es können“, sagt Marina Pfeffing. Die Rentnerin ist stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Delitz. Als vor zwei Jahren Corona den Saalekreis erreichte, tauchte in den Schaukästen des 850-Seelen-Dorfes sehr schnell ein Aushang auf. Das Angebot einer Nachbarschaftshilfe. Wer wegen Corona nicht aus dem Haus darf, aber Einkäufe benötigt oder ein Rezept vom Arzt, der könne sich melden.

Hinter dem Angebot standen Pfeffing und Ortsbürgermeister Jörg Homann. Bald meldeten sich zwei weitere Unterstützer. Doch Arbeit gab es für sie kaum. „Wir mussten bis jetzt sehr selten raus, aber wir sind froh und glücklich darüber“, sagt Homann. Denn dass die Nachbarschaftshilfe so selten in Anspruch genommen wird, ist für ihn Indiz eines intakten Dorflebens. „Daran sieht man, dass Familienbande und Freundschaften hier gut sind. Die Solidarität in der Bevölkerung ist groß.“ Ja, Homann hat den Eindruck, dass sie durch die Ausnahmesituation der vergangenen Jahre sogar noch gewachsen ist. Auch Familien seien enger zusammengerückt. „Durch die Pandemie ist der Zusammenhalt größer geworden“, bestätigt Pfeffing. Es funktioniere auf dem Dorf sehr gut, dass sich Leute untereinander helfen.

Verlust ohne Abschied

Doch Delitz war keine Insel der Glückseligen. Die Covid-Wellen haben das Dorf genauso getroffen, wie den Rest des Kreises. Und sie haben schmerzhafte Narben hinterlassen. Ein Mensch fehlt – vor allem Anneliese Kumpert. Im April 2021 verstarb ihr Mann Josef, genannt Josi. „Er wurde mir durch Corona genommen“, sagt die Seniorin. Sie blickt während des Gesprächs immer wieder hinüber zum leeren Fernsehsessel. Ohne Covid, da ist sie sich sicher, würde ihr Mann dort heute noch sitzen, das hätten auch die Ärzte immer gesagt. Dann hätten sie im Februar 55. Hochzeitstag gefeiert.

Schon als Jugendliche hatten sich die Delitzerin und der Hollebener kennengelernt und geheiratet. Anneliese Kumpert beschreibt einen sehr lebensfrohen Menschen: „Er war kein Langweiler, er wollte immer mitten drin sein.“ Auch ein herber Einschnitt konnte daran nichts ändern. Mit 50 erlitt der Baumaschinist einen Schlaganfall. Zwei Jahre konnte er nicht sprechen, auf der linken Seite blieb eine Lähmung. Doch ihr Mann habe sich zurückgekämpft, berichtet die Delitzerin. Sie seien oft in den Urlaub gefahren, mit Freunden unterwegs gewesen. Josef habe das Autofahren geliebt. „Er ist jeden Tag nach dem Frühstück zu einer Tour los.“

Dass ihr Mann heute nicht mehr da ist, kann Kumpert noch immer nicht wirklich begreifen: Weil es so schnell und überraschend gekommen sei. Ende März wurden sie beide positiv auf Corona getestet. Am 1. April sei er dann ins Krankenhaus gekommen. „Ich konnte ihn danach nicht mehr sehen, hatte keinen Kontakt. In drei Wochen ging alles vorbei.“ Ohne Möglichkeit Abschied zu nehmen.

Vereinsleben im Wartestand

Josef Kumpert war Mitglied bei den Schützen, einem der Vereine in Delitz, die normalerweise eine zentrale Rolle im Dorfleben einnehmen. Doch an ein geregeltes Vereinsleben ist seit März 2020 kaum zu denken. Ortsbürgermeister Homann ist seinen Vereinen dafür dankbar, dass sie wegen Corona auf große Feste verzichtet haben. Sie sei in der Frauensportgruppe, erzählt Pfeffing: „Wir haben versucht, dass so lange wie möglich zu machen.“ Aber für andere Vereine sei das in der Pandemie schwierig gewesen.

Dazu zählen die Schlepperfreunde. Sie organisieren im späten Frühjahr traditionell das große Schleppertreffen in Delitz. Doch in den vergangenen zwei Jahren konnte das nicht stattfinden. Der Vorsitzende Jan Rümmler ist deshalb unsicher, wie es derzeit um den Zustand seines Vereins bestellt ist. Aufgelöst sei der auf keinen Fall: „Aber es wird sich zeigen, ob das Team wieder so funktioniert wie früher, wenn wir etwas Großes vorbereiten.“

Hoffen auf das Frühjahr

Optimistisch stimmt ihn, dass die Schlepperfreunde vor elf Jahren aus einem Freundeskreis heraus entstanden sind, die sich auch jenseits des Vereins treffen. Aber der Kontakt zu anderen Mitgliedern sei schwieriger zu halten, weil auch gemeinsame Reisen zu anderen Treffen ebenso wegfielen wie Vereinstreffen in größerer Runde. Wenn es jetzt noch zwei Mal passiere, dass man das Schleppertreffen absagen müsse, sei es das für den Verein gewesen, prognostiziert Rümmler: „Weil sich dann jeder privat anders ausrichtet.“ Doch erstmal hofft er auf den Samstag nach Himmelfahrt. Dann soll im dritten Anlauf das 9. Delitzer Schleppertreffen stattfinden. „Wenn es die gesetzliche Lage erlaubt“, schränkt Rümmler ein. „Wenn wir da Security hinstellen müssten, um den G-Status zu kontrollieren, dann lassen wir es.“

Marina Pfeffing hofft, dass es bald aufwärts geht, auch größere Treffen im Dorf wieder möglich sind. Und sie hat einen Wunsch: Die Solidarität der vergangenen zwei Jahre in Delitz solle erhalten bleiben: „Es ist nicht nur zu Coronazeiten wichtig, zu helfen.“