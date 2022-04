Diskussionen über Neubau des Kiosk am Meller Tor in Bad Dürrenberg

Der ehemalige Kiosk am Meller Tor in Bad Dürrenberg.

Bad Dürrenberg/MZ - Seit zwei Jahren ist er in Planung, nun könnte das Vorhaben komplett ins Wasser fallen: der Neubau des Kiosks am Meller Tor in Bad Dürrenberg. Grund dafür sind die stark gestiegenen Kosten. Diese sorgten im Landesgartenausschuss am Montag für heftige Diskussionen. Dort lag eine Vorlage auf dem Tisch, dass der Rohbau jetzt 142.000 Euro mehr kosten soll. Die Verwaltung begründete dies mit der aktuellen Situation in der Baubranche. Insgesamt würden damit für den Neubau des Kiosks ohne Inneneinrichtung um die 400.000 Euro fällig werden. Einen Teil davon erhält die Stadt als Fördermittel, den Rest müsste sie allerdings aus eigener Kasse bezahlen.