Diese neue Beratungsstelle bietet Unterstützung bei Behördenangelegenheiten

Neue Beratungsstelle bietet Unterstützung bei Behördenangelegenheit oder beim Rentenantrag an. Auch wer als Rentner ehrenamtlich tätig sein will, ist hier richtig.

Merseburg/MZ - Karin Schmidt erinnert sich noch genau. Es ging ihr nicht gut. Sie war in einer schwierigen Situation, brauchte unter anderem eine andere Wohnung. „Ich kam an diesem Tag von einer Wohnungsbesichtigung in Merseburg. Ich hatte eine Tasche dabei - voll mit Schreiben von Behörden, die ich nicht verstanden habe.“ Das habe ihr Angst gemacht, erzählt sie. Dann sei sie durch die Lindenstraße gelaufen. „Vor einem Haus stand ein Aufsteller, auf dem Hilfsangebote aufgelistet waren. Eigentlich wollte ich gar nicht reingehen“, lächelt die Endfünfzigerin. Doch dann hörte sie jemanden sagen: „Es ist offen, kommen Sie doch rein.“ Dieser Tag habe ihr Mut gemacht. Sie konnte von ihren Problemen erzählen, und die Leute in der Beratungsstelle hätten ihr geholfen - kostenlos und ohne sie zu irgendetwas zu drängen.