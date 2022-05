Diese Angebote gibt es rund um den Geiseltalsee während der Winterzeit

Übernachten kann man am See auch im Winter.

Mücheln/MZ - Auch in der kalten Jahreszeit verliert der Geiseltalsee nicht an Reiz. Statt im Wasser genießt man einfach die Natur am Wasser. Saisonbedingt sind die Angebote natürlich etwas geschrumpft. Jedoch steht nicht alles komplett still.