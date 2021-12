Diebe stehlen Kabel und mehrere Starkstromtransformatoren: Roßbach mit mobilen Notstromfahrzeuges versorgt

Roßbach - Zwischen dem 2. und 7. Dezember ist es auf einem Werksgelände in der Südstraße in Braunsbedra zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände und öffneten in einer Halle gewaltsam Starkstromkästen.

Schließlich stahlen die Einbrecher verschiedene Kabel und mehrere Starkstromtransformatoren. Die Ortsteil Roßbach musste als Folge vorübergehend mittels eines mobilen Notstromfahrzeuges versorgt werden. Am Tatort kam die Kriminaltechnik zur Spurensuche und-sicherung zum Einsatz. Die Schadenshöhe beträgt rund 11.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.