Leuna - Am Freitagvormittag ist in einer Gärtnerei in Leuna zu einem Einbruch mit Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Diebe in einen Rohbau der Gärtnerei eingebrochen und haben eine Rührmaschine im Wert von rund 1.100 Euro entwendet. Eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen.