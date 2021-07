Großkugel - Am Dienstagabend ist es in der Gebrüder-Grimm-Straße in Großkugel zu einem ungewöhnlichen Fahrraddiebstahl gekommen. Laut der Polizei meldete ein Fahrradbesitzer den Verlust seines Drahtesels, den er ordnungsgemäß vor dem Haus angeschlossen habe.

Als er gegen 20 Uhr wieder nachsah war das Rad samt Schloss verschwunden. Dafür hatte jemand ein gänzlich anderes Fahrrad stehen lassen.