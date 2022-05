Spergau/MZ - Die Vorbereitungen für die Spergauer Lichtmeß laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, 6. Feburar, findet das Fest nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr endlich wieder statt. Mit dem uralten Brauch vertreiben die Spergauer traditionell am ersten Sonntag nach Maria Lichtmess symbolisch den Winter - erste Hinweise darauf führen auf das Jahr 1688 zurück. Für die verschiedenen Figuren der Lichtmeßgesellschaft sind spezielle Kostüme vorgeschrieben. Da es diese natürlich nirgendwo zu kaufen gibt, werden sie in mühevoller Arbeit selbst hergestellt.