Die Rückkehr der Putten nach Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ - In einem Jahr und zwei Monaten eröffnet die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Dann kehren auch die Steingussfiguren, die vor etwa 90 Jahren im Kurpark aufgestellt wurden, dorthin zurück. Ein 2018 begonnenes Projekt der Arbeitsgruppe „Geschichte“ des Laga-Fördervereins wird bis dahin erfolgreich zum Abschluss gebracht. Daran hat Ute Schnell, die die Arbeitsgruppe leitet, keinen Zweifel. Voraussetzung ist laut ihr aber, dass die Bürger für die Putten weiterhin so zahlreich spenden. Denn das ist die einzige Finanzierungsquelle.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<